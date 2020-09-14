نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يتخذ قرار الرحيل عن باريس سان جيرمان.. ومزاملة صلاح ممكنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتخذ المهاجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان قرار مُفاجئ بشأن مستقبله داخل حديقة الأمراء في الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة " التايمز " البريطانية فإن بطل العالم قد أخبر مسؤولي الـ PSG بأنه لا يريد التواجد موسمًا إضافيًا مما يمنحهم الفرصة الأخيرة لبيعه بمقابل جيد.

ويبحث المهاجم الفرنسي عن خوض تجربة تنافسية في دوري قوي في ظل رغبة في الحصول على الكرة الذهبية، تزمنناً مع إقتراب غروب شمس الثنائي ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني والبرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت التقارير أن الوجهه الجديده للنجم الفرنسي سوف يقتصر على الليجا أو البريمرليج وسط أهتمام أندية مانشستر يونايتد وليفربول وبرشلونة وريال مدريد بضمه.

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وفي سياق آخر متصل ربطت بعض التقارير الصحفية تصريحات سابقة لمبابي، وموقفه التعاقدي الموسم المقبل، حيث أشارت التقارير أن مبابي معجب جدًا بفريق ليفربول ومدربة يورغن كلوب.

وقال مبابي في تصريحات سابقة في شهر يناير: ’’ما يفعله ليفربول في هذه الحظة شيء مذهل، إنهم مثل الآلة، لقد وجدوا إيقاعًا وهم مثل نلعب مرًة أخرى’’.

وأضاف: ’’عندما تشاهد المباريات تعتقد أن كل شيء سهل ولكنه ليس كذلك، حيث وجدت الرجال يركزون ويلعبون المباريات كل ثلاثة أيام ويفوزون وينتصرون’’.

وجاءت تلك التصريحات عقب مواجهة باريس سان جيرمان مع النادي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2019 والتي حقق لقبها الريدز على حساب توتنهام ، حيث حقق الفريق الإنجليزي ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما أنهي لقاء العودة بهدفين مقابل هدف وحيد لأبناء العاصمة الفرنسية.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022 حيث انتقل لصفوف فريقه بمقابل 180 مليون يورو في صيف عام 2018 قادما من فريق موناكو.