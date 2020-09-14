نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط ترقب أرتيتا.. لاكازيت يحسم مستقبله مع أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي مستقبله رفقة الجانرز الموسم المقبل، في ظل أهتمام عدد كبير من أندية القارة العجوز أبرزها يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وسجل لاكازيت أول هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد ، للمرة الثانية في مسيرته.

ويستهدف نادي يوفنتوس الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي من في ظل البحث عن مهاجم جديد بعد رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى إنتر ميامي الأمريكي.

حيث حاولت السيدة العجوز الحصول على خدمات المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة بعد الخروج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان، الا أن جنسية اللاعب والجوانب السفر الإيطالي قد وقفوا سد منيع لإتمام الصفقة.

Advertisements

واتجهت إدارة يوفنتوس صوف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، مما دفع إدارة ألروخيبلانكوس إلى اللجوء لخدمات لاكازيت لتعويضه في حال الرحيل.

وعلق لاكازيت على الموقع الرسمي لنادي أرسنال عقب الفوز على فريق فولهام في افتتاح البريمرليج قائلاً :" أنا سعيد حقا في آرسنال".

وأضاف :" الصحافة والأشخاص الآخرون فقط هم الذين يقولون إنني لست كذلك. أريد أن ألعب وأحقق الألقاب. نريد أن نكون عدوانيين مع الكرة وبدونها وتحسين كل جانب من جوانب لعبتنا ".

وتابع :"أردنا الفوز والحصول على الشباك النظيفة. دفاعياً أعتقد أننا قمنا ببعض الأشياء الجيدة واحترمنا ما يريده المدرب. في النهاية فزنا لذا الجميع سعداء هنا ".

واختتم :" يريدنا أرتيتا أن نكون مثاليين. نحن نعمل كثيرًا في الأسبوع لهذا النوع من الألعاب لأننا نعلم أنها مهمة حقًا للموسم. علينا أن نحترم ما يريد".