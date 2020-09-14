إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا المستجد

تعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي " ياسر إبراهيم وعلي لطفي "، للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد أن نتيجة فحوصات كورونا الخاصة بالثنائي جاءت إيجابية، مشيرا إلي عمل مسحة أخرى غدا "الثلاثاء"، للتأكد من إصابتهم . وتابع:" تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية وعزل ثنائي الفريق لحين التأكد من إصابتهم بصفة رسمية. وأشار إلى خروج الثنائي من قائمة الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري.

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