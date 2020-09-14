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مسحة طبية غدا.. قلق في معسكر الأهلي ببرج العرب بعد ظهور كورونا

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سيطرت حالة من القلق الشديد داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في برج العرب قبل مواجهة الإتحاد السكندري المقامه حاليًا في استاد الجيش المصري .

وتسببت إيجابية عينة ياسر إبراهيم وعلي لطفي بفيروس ، حالة من الخوف داخل المعسكر خاصة أن الثنائي خالطوا أغلب اللاعبين.

واستقر الجهاز الطبي علي خضوع الفريق بالكامل لمسحة طبية غدًا لتحديد الموقف من فيروس كورونا .

وغادر الثنائي معسكر الفريق الأحمر صباح اليوم لبدء إجراءات العزل بجانب خضوعهم لمسحة غدًا .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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