مسحة طبية غدا.. قلق في معسكر الأهلي ببرج العرب بعد ظهور كورونا

سيطرت حالة من القلق الشديد داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في برج العرب قبل مواجهة الإتحاد السكندري المقامه حاليًا في استاد الجيش المصري .

وتسببت إيجابية عينة ياسر إبراهيم وعلي لطفي بفيروس كورونا، حالة من الخوف داخل المعسكر خاصة أن الثنائي خالطوا أغلب اللاعبين.

واستقر الجهاز الطبي علي خضوع الفريق بالكامل لمسحة طبية غدًا لتحديد الموقف من فيروس كورونا .

وغادر الثنائي معسكر الفريق الأحمر صباح اليوم لبدء إجراءات العزل بجانب خضوعهم لمسحة غدًا .