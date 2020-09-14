لاعبو الاتحاد السكندري يدعمون مؤمن زكريا قبل مباراة الأهلي ..صور

دعم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وذلك قبل بداية مباراة المارد الأحمر أمام زعيم الثغر المقامة حاليا ضمن منافسات الدوري العام.
وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وقبل بداية المباراة، قام لاعبو فريق الاتحاد السكندري بارتداء قمصان تحمل صورة مؤمن زكريا، حيث التقطوا صورًا تذكارية بتلك القمصان.
ونال مؤمن زكريا حملة تدعيم قوية من عدد كبير من لاعبي الدوري المصري من بينهم فرق سموحة وحرس الحدود ومحمود جنش، حارس الزمالك، بالإضافة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 71 نقطة من فوزه في 23 لقاء وتعادله في اثنين وتلقيه هزيمة واحدة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة.
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