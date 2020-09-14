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الأمن يخلي الجماهير مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

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بدأ الأهلي بمحاولات خجولة لزيارة شباك الاتحاد حتى جاءت الفرصة الأولى في الدقيقة 10 بعد عرضية من أليو بادجي حولها جونيور أجايي بتسديدة قوية بيمناه لكنها ذهبت إلى أحضان الحارس في موقع تمركزه. 

ومرر أحمد الشيخ الكرة إلى أليو بادجي على حدود منطقة الجزاء ليسدد اللاعب السنغالي في الدقيقة 15 كرة قوية بيمناه لكنها ذهبت بعيدًا عن مرمى الاتحاد السكندري.

وحاول الأحمر من جديد في الدقيقة 42 أملًا في تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من مروان محسن إلى أحمد الشيخ على حدود منطقة الجزاء ليسدد اللاعب تحت ضغط بصعوبة بيسراه لتمر الكرة إلى جوار القائم الأيسر.

وفى الوقت المحتسب بدلا من ضائع أضاع مروان محسن وبادجي فرصة التقدم بالهدف الأول بعدما تصدى أحمد الزنفلي لكرة مهاجمي النادي الأهلي.

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ومر الوقت المتبقي من أحداث الشوط دون أي خطورة على مرمى الفريقين بعدما احتسب الحكم الدولي إبراهيم نور الدين دقيقتين وقتا محتسبا بدلا من ضائع لتنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي.

ويتربع النادي الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 23، وتعادل في مباراتين، وهزم في مباراة واحدة.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 12 لقاءً، وهزم في 5 مواجهات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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