شاهد أهداف مباراة الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements حقق الهلال السعودي فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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