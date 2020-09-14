أحمد عبد الغني: لازم المدربين الشباب ياخدوا فرصة

قال أحمد عبد الغني مهاجم منتخب مصر وحرس الحدود السابق، إن من حق المدربين الشباب الحصول على فرصة حقيقية.

وقال أحمد عبد الغني في تصريحات لبرنامج "في الاستاد"، الذي يقدمه الإعلامي" كريم خطاب"، عبر إذاعة" نجوم اف ام": " الوكلاء لهم دور أساسي في عمل المدربين بمصر".

وأردف: إذا كنت مسئولا في اتحاد الكرة لمنعت أي مدرب من تدريب أكثر من فريقين فقط في الموسم الواحد.

وأتم كلماته: "الناس متخيلة أن المدرب الشاب هو صاحب الـ47 عاما، وهذا غير صحيح، لا بد من أن يحصل المدربون الشباب على فرصة".