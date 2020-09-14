نجم المصري السابق ينتقد فرجاني ساسي وحفني

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أحمد جودة - القاهرة -
انتقد محمود عبد الحكيم لاعب بتروجت والمصري البورسعيدي السابق، التونسي فرجاني ساسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
وقال عبد الحكيم في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم :"فرجاني ساسي أكثر لاعب بالدوري يمرر الكرة لزملائه بشكل خاطىء، فهو يفتقد إلى دقة التمرير".
واضاف :" ساسي عنده مشكلة كبيرة في التمرير ولابد أن يعمل على علاجها".
وفي سياق آخر، أكد الحاوي أن أيمن حفني لاعب الزمالك السابق، قصر في حق نفسه، موضحًا أن امكانياته تؤهله أن يكون في مكانة أخري.
وأوضح حفني دماغه مش في الكورة، وأمر طبيعي أن الكرة لا تعطي من لا يعطيها".
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