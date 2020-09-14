نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميت خلف يفوز على مركز شباب سبك الضحاك استعدادا للقاء غزل شبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خلف، على نظيره فريق مركز شباب سبك الضحاك، بثلاثية دون مقابل، استعدادا لمواجهة فريق غزل شبين، بدوري القسم الثالث.

أحرز هدف ميت خلف الأول اللاعب أوسه، وجاء الثاني عبر اللاعب الإفريقي رزاق، من ركلة جزاء، تصدى لها الحارس، وقام الحكم بإعادتها لتقدم الحارس، الذي حصل على بطاقة صفراء، واختتم مصطفي عادل الأهداف في الشوط التاني.

وقام الحكم اسلام الرفاعي بطرد لاعب من كل فريق، خلال أحداث اللقاء.

ويستعد ميت خلف لخوض لقاء مرتقب خارج ملعبه مع فريق غزل شبين بالقسم الثالث، يوم السبت 10 أكتوبر المقبل.