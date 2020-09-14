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أول تعليق من فايلر بعد تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من فايلر بعد تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بدون أهداف في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"واجهنا خصم قوي وخرجنا بنقطة من المباراة وهذه هي كرة القدم ".

وأضاف :"التعادل في مباراة اليوم غير مرتبط بالأسباب النفسية أو استعداد اللاعبين للتتويج باللقب ولدينا العديد من المباريات لحسم الدوري".

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وأشار :" لم نفكر في الاحتفال باللقب أو نخطط لأي شئ اليوم".

وأوضح :" لدي العديد من اللاعبين وتعديل التشكيل حسب حاجة المباراة وطبيعة الفريق المنافس".

وعن مستوى النيجيري جونيور أجاي قال :"أجاي بعيد عن مستواه ويحتاج إلى بعض الوقت".

وحول أداء حكم المباراة قال فايلر :"لا أريد التعليق على التحكيم وأداء حكم مباراة اليوم".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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