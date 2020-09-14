نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من فايلر بعد تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بدون أهداف في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"واجهنا خصم قوي وخرجنا بنقطة من المباراة وهذه هي كرة القدم ".
وأضاف :"التعادل في مباراة اليوم غير مرتبط بالأسباب النفسية أو استعداد اللاعبين للتتويج باللقب ولدينا العديد من المباريات لحسم الدوري".
وأشار :" لم نفكر في الاحتفال باللقب أو نخطط لأي شئ اليوم".
وأوضح :" لدي العديد من اللاعبين وتعديل التشكيل حسب حاجة المباراة وطبيعة الفريق المنافس".
وعن مستوى النيجيري جونيور أجاي قال :"أجاي بعيد عن مستواه ويحتاج إلى بعض الوقت".
وحول أداء حكم المباراة قال فايلر :"لا أريد التعليق على التحكيم وأداء حكم مباراة اليوم".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول تعليق من فايلر بعد تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.