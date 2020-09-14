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الأهلي راحة 24 ساعة بعد التعادل مع الاتحاد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي راحة 24 ساعة بعد التعادل مع الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء. 

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق المقاصة المحدد لها السبت المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإتحاد السكندري اليوم:-

1- الأهلي 72 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- المقاولون العرب 47 نقطة.

4- بيراميدز 45 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 36 نقطة.

6ـ إنبي 32 نقطة.

7- سموحة 33 نقطة.

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8- مصر للمقاصة 33 نقطة.

9- أسوان 31 نقطة.

10- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

11- الإسماعيلي 30 نقطة.

12- طلائع الجيش 29 نقطة.

13- المصري 28 نقطة.

14- الجونة 28 نقطة.

14- وادي دجلة 27 نقطة.

15- حرس الحدود 26 نقطة.

17- نادي مصر 19 نقطة.

18- نادي طنطا 17 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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