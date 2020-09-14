نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي راحة 24 ساعة بعد التعادل مع الاتحاد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق المقاصة المحدد لها السبت المقبل.
وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإتحاد السكندري اليوم:-
1- الأهلي 72 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- المقاولون العرب 47 نقطة.
4- بيراميدز 45 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 36 نقطة.
6ـ إنبي 32 نقطة.
7- سموحة 33 نقطة.
8- مصر للمقاصة 33 نقطة.
9- أسوان 31 نقطة.
10- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
11- الإسماعيلي 30 نقطة.
12- طلائع الجيش 29 نقطة.
13- المصري 28 نقطة.
14- الجونة 28 نقطة.
14- وادي دجلة 27 نقطة.
15- حرس الحدود 26 نقطة.
17- نادي مصر 19 نقطة.
18- نادي طنطا 17 نقطة.
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