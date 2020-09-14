نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب زعيم الثغر: كنا الأقرب للتسجيل أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على تعادل فريقه مساء اليوم أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال طلعت يوسف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"كنا الأقرب للتسجيل والأهلي لم يكن لديه أي فرص حقيقية لكني راض عن النتيجة والأداء".

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وأضاف :"وقوفي على الخط طوال ٩٠ دقيقة لشعوري أن الموقف يستدعي ذلك وهو وضع استثنائي لأنك تواجه الأهلي، رغم أنني لا أفضل الوقوف لتوجيه اللاعبين أثناء اللقاء".

وزاد :"الاتحاد يمر بفترة انكسار وكان من الصعب أن نظهر بشكل قوي أمام الأهلي ونقدم مباراة جريئة هجومية، والأداء القوي جاء لأسباب نفسية وليست فنية".

وأكمل :"الأهلي يمتلك فريقين وأنا لو مدرب الفريق سأجد صعوبة في اختيار التشكيل كل مباراة".