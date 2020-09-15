طائرة الاتحاد تهزم سبورتنج وتقتنص المركز الخامس في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري الفوز فى آخر لقاءات الدوري الممتاز أمام فريق سبورتنج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شئ في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة هذا الموسم. وجاءت نتائج الاشواط علي النحو التالي :- الشوط الأول : ٢٥ - ١٨ الاتحاد الشوط الثاني : ٢٥ - ٢٢ الاتحاد الشوط الثالث : ٢٥ - ١٨ الاتحاد وبهذه النتيجة يحصل الفريق علي المركز الخامس في مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة هذا الموسم .

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