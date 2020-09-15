ميدو: الأهلي يعاني دفاعيا بعد حجازي .. وقفشة "ملوش مكان"

أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي خسر رحيل أحمد حجازي المحترف حاليا بصفوف وست بروميتش الإنجليزي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الأهلي يعاني دفاعيا على مستوى قلب الدفاع منذ رحيل حجازي، الأهلي بالفعل خسر أحمد حجازي ولم يستطع تعويضه بمدافع قوي".

وأضاف: "قفشة ملوش مكان في الأهلي ولم يستطع التألق في مركز 10 ومن الممكن أن يكون لديه مكان فقط في خطة لعب 4-3-3".

وكان الأهلي تعادل اليوم سلبيا مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.