بعد التعادل أمام الاتحاد.. فايلر: الأهلي واجه فريقا قويا وتأثرنا بالطرد.. والقادم أفضل

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه واجه منافسًا قويًّا، وإن التعادل مقبول أمام الاتحاد السكندري، في ظل الظروف التي مر بها الفريق وطرد أحمد فتحي.
وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم، أنه لا يشغل تفكيره بالتحكيم وأن هناك قوانين يتم تطبيقها، وأن طرد أحمد فتحي غيَّر من حساباته الفنية.
وشدد المدير الفني على أن الأهلي واجه فريقًا قويًّا، وأن الفريق كان متقدمًا عن أقرب منافسيه بعدد كبير من النقاط، والاحتفال بلقب الدوري سيكون في المباريات المقبلة.
وأشار فايلر إلى أن الأهلي في معسكر بالإسكندرية منذ أربعة أيام، ولم يتم التطرق إلى الحديث عن الاحتفال باللقب اليوم أمام الاتحاد.
وأكد أن اختيار التشكيل يكون على حسب المنافس وظروف كل مباراة، وأن الأهلي يضم مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين.
وأوضح أن جونيور أجايي، لاعب خط وسط الفريق، يتدرب بشكل جيد للعودة من جديد إلى المستوى الذي قدمه خلال الفترات السابقة.
وقال فايلر إن ربيعة تعرض لشد عضلي وتم الحفاظ عليه وإخراجه، وأكد أن تركيزه يكون منصبًّا على المباراة التي يخوضها ولا يشغل نفسه بأمور أخرى.
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