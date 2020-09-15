حسني عبد ربه: الأهلي سيندم أمام الوداد في أفريقيا بسبب الكرات الثابتة

أكد حسني عبد ربه، نجم نادي الإسماعيلي الأسبق، أن فريق الأهلي يعاني دفاعيا خاصةً في الكرات الثابتة.
وقال حسني عبد ربه، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "مدافعو الأهلي لم ينجحوا في الوقوف بشكل صحيح أثناء تنفيذ الكرات الثابتة، ومتعجب من ذلك خاصة أن الأهلي فريق كبير ومميز".
وأضاف حسني عبد ربه، "في مباريات دوري أبطال إفريقيا لا يوجد تعويض، ولذلك يجب أن يعالج الأهلي كل السلبيات حتى لا يندم أمام الوداد".
واختتم حسني عبد ربه، حديثه، قائلًا "الأهلي سوف يندم على عدم معالجة تلك الأخطاء إذا ظهر بهذا الشكل أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
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