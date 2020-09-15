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فريق المنيا يتدرب على فترتين صباحًا ومساءً

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قال شديد قناوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، إن الفريق بدأ تدريباته ولمدة يومين التدريب صباح الباكر في السادسة والنصف صباحًا، وكذلك الخامسة عصرًا، بملعب النادي الرئيسي، وذلك لتعويض فترة الإجازة الأخيرة عقب لقاء بترول أسيوط الودي.
وأشار قناوي عبر المركز الإعلامي للنادي إلى أن التدريب على فترتين يأتي لضمان استمرار رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، على أن يعود الفريق للتدريب مرة واحدة فقط، استعدادا للقاء الفيوم الرسمي كأولى المباريات عقب العودة من توقف البطولة، إذ يحل فيها الفيوم ضيفًا على المنيا.

 

وأكد المدير الفني جاهزية اللاعبين استعدادا لخوض المباريات المتبقية بقوة عقب التزامهم الكبير خلال الفترة التدريبية على مدار الشهر الأخير، مع تصعيد عدد من الناشئين المميزين الذين شاركوا خلال الوديات وقدموا أداءً جيدًا وهم: اللاعب عمر نور،  محمد عبدالرحيم، محمد أشرف و حازم مرعي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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