فريق المنيا يتدرب على فترتين صباحًا ومساءً

وأكد المدير الفني جاهزية اللاعبين استعدادا لخوض المباريات المتبقية بقوة عقب التزامهم الكبير خلال الفترة التدريبية على مدار الشهر الأخير، مع تصعيد عدد من الناشئين المميزين الذين شاركوا خلال الوديات وقدموا أداءً جيدًا وهم: اللاعب عمر نور، محمد عبدالرحيم، محمد أشرف و حازم مرعي.
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