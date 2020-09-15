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سيدات سلة الأهلي يخسر أولى مبارياته في نهائي دوري السوبر

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خسر الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي أمام فريق سبورتنج، بنتيجة 83-76، في المباراة الأولى التي أقيمت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين، الذي يقام بنظام «best of 3».

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، بدأ الفريق اللقاء بصورة جيدة، وتقدم في الفترتين الأولى والثانية بنتيجة 38-30، ودفع علي هاشم، المدير الفني، بالعديد من اللاعبات في الفترتين الأخيرتين مع محاولات ثريا محمد وإيتالي لوكاس لتسجيل عدد من النقاط، لتنتهي المباراة بنتيجة 83-76.

وتقام المباراة الثانية يوم الأربعاء القادم على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر في الثامنة والنصف مساء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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