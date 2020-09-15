منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق المقاصة المحدد لها السبت المقبل.
وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.
وتسبب التعادل مع الإتحاد السكندري في تأجيل حسم مسابقة الدوري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي راحة غدا.. ويستأنف التدريبات مساء الأربعاء استعدادا للمقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.