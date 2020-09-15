الأهلي راحة غدا.. ويستأنف التدريبات مساء الأربعاء استعدادا للمقاصة

منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق المقاصة المحدد لها السبت المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.

وتسبب التعادل مع الإتحاد السكندري في تأجيل حسم مسابقة الدوري.