حسني عبد ربه: تغيير طريقة اللعب باستمرار في الأهلي تتسبب في ظهور الفريق ضعيف فنيا

أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن التزام لاعبي الاتحاد السكندري بتعليمات طلعت يوسف خلال مباراة الأهلي اليوم كان سببا في إغلاق مفاتيح اللعب على الفريق الأحمر.
وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "ألوم علي لاعبي الاتحاد فقط عدم الرغبة الجِديَّة، في المكسب رغم طرد أحمد فتحي، والأهلي ينقصه لاعب، الناس كلها وهي بتتفرج كانت مُتوقِّعة إن الأهلي هو اللي هيسجِّل".
وأضاف: "التزام لاعبي الاتحاد بتعليمات طلعت يوسف سبب ظهورهم بشكل مثالي أمام الأهلي".
وأشار حسني عبد ربه إلى أن تغيير طريقة اللعب باستمرار في الأهلي تتسبب في ظهور الفريق بشكل ضعيف فنيا.
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