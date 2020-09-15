نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رحيله.. أبيدال طالب برشلونة بالتعاقد مع جوهرة رين الشابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إيريك أبيدال السكرتير الفني السابق لبرشلونة الإسباني طالب إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع صفقة جديدة وذلك قبل فترة من رحيله.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن أبيدال حاول تدعيم مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع الفرنسي الشاب فيتوت ماواسا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ماواسا البالغ من العمر 22 عامًا يلعب مع نادي ستاد رين في فرنسا وتعود أصوله إلى الكونجو.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ماواسا يلعب مع رين منذ عام 2017 عندما إنتقل إلى صفوفه قادمًا من نانسي الفرنسب الذي بدأ لعب كرة القدم معه.