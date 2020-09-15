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طه إسماعيل ينتقد فايلر ويُشيد بلاعبي الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد طه إسماعيل محلل شبكة قنوات "أون تايم سبورت" بلاعبي فريق الإتحاد السكندري بعد أدائهم المميز أمام النادي الأهلي في الدوري المصري، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

وقال إسماعيل في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير:" الاتحاد تمكن من غلق مفاتيح الأهلى جيدا، وكان لاعبيه متفوقين بدنيًا، وهجماتهم المرتدة اكنت سريعة، وساعدهم على ذلك سوء الأداء الذي قدمه لاعبي الأهلي في المباراة".

وأضاف :"اعتمد الأحمر علي لعب الكرات الطويلة والتي أعطت زعيم الثغر السيطرة الكاملة،  وخلال الشوط الأول أتيحت فرصتين فقط للمارد الأحمر".

وأنهي تصريحاته:" يعد فايلر السبب الأول في سيطرة الاتحاد على مجريات المباراة، وتواجدت مساحات كبيرة بين لاعبي الأهلي وعدم وجود تجانس بينهم، وساءت الأمور أكثر في شوط المباراة الثاني بعد طرد أحمد فتحي الذي حرر سيسيه ورفعت، والتغييرات لم تجدي شئ والأهلي خسر نقطتين بسوء أداءه إلى جانب تفوق زعيم الثغر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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