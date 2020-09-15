نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي يخضع إلى مسحة طبية عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للخضوع إلى مسحة طبية عاجلة بعد قليل، من أجل التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويخشى إدارة النادي الأهلي، تعرض المدير الفني للإصابة بالفيروس بعد التأكد من إصابة ديفيد سيزا المدرب العام، قبل مواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

كما تم التأكد من إصابة الثنائي ياسر إبراهيم وعلي لطفي لاعبا الفريق، بالفيروس وخروجهم من قائمة المباراة التي أقيمت الليلة.

وتعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.