ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

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أحمد جودة - القاهرة - رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع الكونغولى بن مالانجو لاعب فريق الرجاء المغربى، وذلك بعد عرض الصفقة من جانب أحد وكلاء اللاعبين.
فايلر يقطع الطريق على ضم مالانجو
كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لديه بعض الملاحظات على طريقة لعب الكونغولى، حيث يرى أنه لا يتناسب مع طريقة لعب الأحمر.
وانضم مالانجو من فريق تي بي مازيمبى الكونغولى إلى الرجاء المغربى فى صفقة انتقال حر فى صيف 2019، وتمكن خلال الموسم الحالى من تسجيل 14 هدفا وصناعة 5 أهداف.
الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت تألق السنغالى أليو بادجى مع الأهلى فى المباريات، كما استعاد مروان محسن جزءا كبيرا من حالته الفنية.
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