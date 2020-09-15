مجدي عبد الغني: فايلر أخطأ في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكره السابق ان السويسري رينيه فايلر اخطأ في التعامل بمباراة الاتحاد بالاعتماد على رأسي حربة.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ كان لابد من تأمين خط الوسط والدفع برأس حربة وحيد حتى يستطيع الفريق من صناعة فرص للمهاجمين خاصة وان طريقة لعب طلعت يوسف تعتمد على تأمين خط الوسط والاعتماد على الهجمة المرتدة.

وتابع أن خط وسط الأهلي كان ضائعا في مباراة الاتحاد وأدى الي عدم تواجد فرص حقيقة لاحراز الأهداف.