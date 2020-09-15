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إسلام الشاطر: ضربة جزاء الاتحاد في الأهلي غير صحيحة

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علق إسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي على احتساب حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري ضربة جزاء لصالح "سيد البلد"، والتي تألق في صدها محمد الشناوي. 

وكتب إسلام الشاطر عبر تويتر "‏هو مش لاعب الاتحاد هو اللي نازل براسه لتحت ... واللا هو اي تطبيق للفار وخلاص ... ركله جزاء غير صحيحة".

 

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري المصري الممتاز بـتعادل الفريقين، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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