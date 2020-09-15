جولة في ملاعب كرة القدم المصرية بالدوري الممتاز

أقيمت أمس الاثنين، 3 مباريات في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وكانت المباراة الأولى بين المصري البورسعيدي وحرس الحدود، والثانية بين أسوان وطنطا، والثالثة بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري.
ويرصد لكم موقع دوت الخليج جولة فى الملاعب المصرية ...
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فوزا هاما على منافسه حرس الحدود بهدفين لواحد ، ليحتل المركز الـ 12 برصيد "28" نقطة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة فى المركز الـ16 من جدول ترتيب المسابقة.
وسحق فريق أسوان منافسه طنطا بأربعة أهداف دون رد فى البماراة التى جمعت بينهما على استاد كلية الشرطة، ليرفع رصيده من النقاط إلى 31 فى المركز التاسع بينما تجمد رصيد طنطا عند 17 نقطة فى المركز الـ17.
وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.
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