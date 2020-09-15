ضياء السيد: الأهلي "صبر كتير" على صالح جمعة

أكد ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق أن مجلس إدارة القلعة الحمراء صبر كثيرا على صالح جمعة لاعب الفريق رغم تكرار أزماته.
ونصح ضياء السيد الأهلي ببيع صالح جمعة ومنحه فرصة خارج النادي.
وقال السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الأهلي صبر كتير علي صالح جمعة، صالح مش عايز يلعب كورة، ولازم الأهلي يبدأ يفكر في بيعه، أول مرة في حياتي أشوف جمهور الاهلي واقف مع لاعب "مش ملتزم".
وختم حديثه قائلا: "على صالح أن يرحل عن الأهلي ويحاول التألق في فريق جديد ويجدد دوافعه مرة أخرى".
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