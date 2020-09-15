تشيلسي يفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي ويحقق رقما تاريخيا

حقق تشيلسي الفوز في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك على حساب مضيفه برايتون 3-1 مساء الإثنين.

ولم يقدم تشيلسي المستوى المأمول منه في هذه المباراة، لكنه حصد في النهاية 3 نقاط ثمينة، بعدما دون كل من جورجينيو وريس جيمس وكيرت زوما أسماءهم على لائحة المسجلين.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن تشيلسي حصد نقطته رقم 2000 بهذا الفوز، في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج، وذلك في مباراته رقم 1077.

وأصبح تشيلسي بهذا الرقم، ثالث فريق يصل إلى حاجز الألفي نقطة، منذ انطلاق المسابقة بمسماها الحالي العام 1992، بعد مانشستر يونايتد (2234 نقطة) وآرسنال (2014 نقطة).