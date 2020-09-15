طلعت يوسف: أشعر بمخططات تجاهي في الاتحاد.. والخروج بنقطة أمام الأهلي أفضل من الخسارة

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، شعوره ببعض المخططات ضده داخل النادي خلال الفترة الأخيرة، جعلته يفكر في الرحيل عن القيادة الفنية.

وتعادل الاتحاد السكندري سلبيًا مع الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال طلعت يوسف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أتواجد داخل الاتحاد بتكليف، ولم يكن في حساباتي الاستمرار بعد مباراة سموحة الموسم الماضي، ولكن ضغوط محمد مصيلحي جعلتني أستمر، وهو يساندني لأبعد حد".

وأضاف: "أشعر أن هناك مخططات مدفوعة الأجر لأسباب شخصية ضدي، ولا يوجد لدي مشكلة في الرحيل منذ الأمس، وأردت الرحيل منذ فترة لكي أريح عقلي، ولكن المسؤولية تجبرني على الاستمرار".

وواصل: "عقدي ينتهي بنهاية الموسم، والأوضاع بهذا الشكل صعبة ولا تحتمل، وأنا إنسان في النهاية ولدي طاقة للتحمل".

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وعن حديثه عن مواجهة الأهلي اليوم، أجاب: "علي معلول لم أَرَهُ، وهو مفتاح خطير جدًا داخل الأهلي، و لكن لم أر له دور؛ نتيجة التزام أحمد رفعت بمراقبته".

وأكمل: "أتمنى أن نواصل بهذا الأداء والفكر والروح في المباريات المقبلة، ولا تكون سوى مرة أمام الأهلي فقط، ويجب أن تكون هذه شخصيتنا كفريق".

وعن إصابة محمد رزق لاعب الفريق، أوضح: "رزق يكاد يكون عنده كسر في الأنف، وهذه مشكلة في ظل الغيابات، وأحمد فتحي دخل ليطمئن عليه، والأخير سلوكياته منضبطة ومحترم، وبالتأكيد تصرف يحسب له".

واختتم: "أحمد رفعت جاء لي بعد المباراة وظل يعتذر كثيرًا بسبب إضاعة ركلة الجزاء، وأبلغته ألا يعتذر وأنه قدم أفضل مبارياته في الأداء والالتزام".