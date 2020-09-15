بيراميدز: استفدنا من رمضان صبحي تسويقيا.. ونسعى لتخطي أزمة تراجع النتائج

أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز، أنهم لم يلقوا إشادة كبيرة وقت التعاقد مع رمضان صبحي.

وقال بسيوني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "لم نلق إشادة وقت التعاقد مع رمضان صبحي وأثناء مؤتمر تقديم اللاعب، ولاحظنا ذلك من خلال طريقة التعامل معنا وخاصة في وسائل الإعلام".

وأكمل: "وضع طبيعي جدًا مع ضغط المباريات يحدث تراجع في النتائج، لكن نسعى لتجاوز الأزمة دي سريعًا".

وأضاف: "نقدر نوصل لطموحنا في المباريات القادمة، والطموح الأكبر هو بطولة الكونفيدرالية".

وأتم: "استفدنا من رمضان صبحي تسويقيا والفترة الجاية سنغير لوجو بيراميدز".