الارشيف / الرياضة

التشكيل الجديد لـ مدربي قطاع الناشئين في نادي المنيا الرياضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، عن تشكيل الجهاز الفني لقطاع الناشئين للموسم الجديد، حيث تضمن التشكيل تجديد الثقة في الدكتور يحي كامل كمديرًا للقطاع.
ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 كلا من: ربيع السيد مديرًا فنيًا، واسماعيل مصطفى مدربًا عاما.

فيما يتولى أسامه عبدالحكيم مهمة المدير الفني لفريق 2001 ويعاونه مينا عبدالله ويصا كمدربًا عامًا.

بينما يقود محمد أحمد جاويش فريق 2003 كمديرًا فنيًا، ويرافقه د. محمد رؤوف مدربا عاما.

ويتولى أحمد ابو بكر عبدالعزيز مهمة فريق 2004 كمديرا فنيا، ومحمد عمر مدربا عاما.

كما يضم الجهاز الفني لفريق 2005  محمود ماهر مديرا فنيا، و حازم محمد جمال مدربا عاما .

Advertisements

ويضم أيضا جهاز فريق 2006 : محمد الأنصاري كمديرًا فنيًا وأحمد أبو بكر سيد مدربًا عامًا .

بينما يتولى تدريب حراسة المرمى بالقطاع كل من: د. هشام عبدالحميد، ومحمد يسري، وفضل الطيب، د. محمد صلاح الدين حسين أخصائي تأهيل إصابات، محمد عباس محمد أخصائي علاج طبيعي، ود. عصام طلعت عبدالحميد ود. أحمد عمر مخططي أحمال، وناصر أديب ومحمد ابو العلا إداريين مالي.

كما يُشرف على القطاع من قبل مجلس الإدارة ، أ. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر التشكيل الجديد لـ مدربي قطاع الناشئين في نادي المنيا الرياضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا