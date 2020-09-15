ميدو: حزنت من مهاجمة أساطير الزمالك للاعبين.. وكارتيرون يقود الفريق بأريحية

أكد أحمد حسام ميدو أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك يقود الفريق بأريحية في الدوري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "كارتيرون يقود الزمالك بأريحية في الدوري، عكس فايلر مع الأهلي في الوقت الحالي".

وأضاف: "رغم الغيابات نجح الزمالك في تحقيق الفوز على الإنتاج وكارتيرون تعلم من خطأ مباراة سموحة".

وختم حديثه: "حزنت من هجوم أساطير الزمالك على اللاعبين بعد التعادل مع سموحة، فالفريق قدم مباراة جيدة، ولكن كان هناك بعض الناشئين في الملعب، وكان يجب ألا يتم مهاجمتهم".