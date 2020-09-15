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مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة عن ضربة جزاء الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن ضربة جزاء الاتحاد السكندري في مباراة الاهلي غير صحيحة.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن، أن الحكم أخطأ في إحتساب ضربة الجزاء لأن اللعبة كانت خطر على لاعب الأهلي وكان لابد من تحذير لاعب الاتحاد من هذا الخطأ ، مشيراً الي أن الحكم عندما عاد للفار كان أخطأ في إحتساب ضربة الجزاء.

وتابع:" أن الأهلي لم يقدم مستوى مميز في مباراة اليوم ولم يقدم الأداء المطلوب لتحقيق الفوز .

ويذكر أن النادى الأهلى تعادل أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز سلبيًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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