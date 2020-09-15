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ضياء السيد يكشف سر تعثر الأهلي أمام الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ضياء السيد نجم منتخب مصر السابق، عن أسباب تعثر الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "الأهلي كان يعاني من حالة من الفوضى خلال مباراة الاتحاد السكندري،وطريقة 4/4/2 لاتتناسب مع الفريق".

وأشار إلى أن تغيير طريقة اللعب ليس شيء صحيح على الإطلاق، بالنسبة للفرق الكبيرة، مشيرا إلى أن مافعله فايلر أمام الاتحاد السكندري كان سببا في خسارة الأهلي لنقطتين وكان لابد من ثثبيت التشكيل.

واختتم، "لاعبو النادي الأهلي انشغلوا بفكرة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وهذا ما أثر هو الآخر سلبا على الفريق خلال مجريات اللقاء إلى جانب أخطاء فايلر".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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