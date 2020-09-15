المنياوي: أسوان أفضل فريق يقدم كرة في الدوري

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي، أن هناك أندية كبيرة لا يوجد بها غير 4 أسماء قوية.

وقال المنياوي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "هناك أندية كبيرة لا يوجد بها أكثر من 4 لاعبين مميزين".

وأكمل: "أسوان أفضل فريق في الدوري المصري يلعب كرة".

وتابع: "عندما كنت مدربا للإسماعيلي، خسرنا من أسوان 1-2، وشعرت بالضيق جدا حينها، لكنهم كانوا جيدين للغاية في المباراة، وهناك لعِّيبه مميزين مثل محمد الصباحي وكريم الطيب".