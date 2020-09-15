حسني عبد ربه عن إمكانيات لاعبي الإسماعيلي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

انتقد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق، إمكانيات لاعبي الدراويش في الوقت الحالي، مشددا على أن الفريق لا يمتلك لاعبين قادرين على تحمل المسؤولية في الوقت الحالي.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الإسماعيلي في الوقت الحالي لا يمتلك لاعبين قادرين على تحمل المسؤولية، والأساس اختفى".

وأضاف: "قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؛ بسبب إمكانيات لاعبي الإسماعيلي في الوقت الحالي".

وختم حديثه : "البعض يلوم على حمص بسبب رحيله عن الإسماعيلي، ولكن حمص كان يحب أن يكون له دورا، وهذا لم يحدث ولذلك رحل".