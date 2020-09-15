ميدو: الموسم الحالي هو الأخير لـ صالح جمعة في الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر إعارة صالح جمعة لاعب الفريق بسبب كثرة أزماته.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الموسم الحالي هو الأخير لصالح جمعة في الأهلي، والنادي قرر إعارته بالفعل".
أضاف: "صالح جمعة لم يستفد بالفرص التي تم منحها له في الأهلي".
وختم حديثه : "الأهلي اتخذ قرارا نهائيا بالفعل بإعارة صالح جمعة بعد الأزمة الأخيرة".
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