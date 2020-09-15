ميدو يفجر مفاجأة عن مستقبل صالح جمعة

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أحمد جودة - القاهرة - فجر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل صالح جمعة مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل .
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "الموسم الحالي هو الأخير لصالح جمعة مع النادي الأهلي، والسبب في ذلك هو كثرة الأزمات مع الفريق ".
وأضاف، "النادي الأهلي قرر بالفعل إعارة صالح جمعة خلال منافسات الموسم المقبل، وهو قرار رسمي من جانب مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق".
وواصل، "منحت أكثر من فرصة لصالح جمعة ،لكنه لم ينجح في التمسك بها خلال السنوات الأخيرة، وهو السبب الرئيسي في إصرار مجلس إدارة النادي على رحيله مع نهاية الموسم الجاري".
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