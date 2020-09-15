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عمر بسويني يكشف مفاجأة عن علاقة بيراميدز والأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر بسويني يكشف مفاجأة عن علاقة بيراميدز والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز على الأنباء المنتشرة حول استحواذ النادس على لاعبي نظيره النادي الأهلي.

وأكد عمرو بسيوني على قوة العلاقة بين نادي بيراميدز وبين النادي الاهلي منذ فترة طويلة وعدم وجود أي خلافات.

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وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج الماتش: "ما يتردد بشأن إستحواذنا على لاعبي الأهلي أمر عار من الصحة، إذا عدنا للخلف سنجد أن بيراميدز تعاون مع الأحمر في التعاقد مع أفشة".

وأردف: ". وأيضا كنا اقتربنا من ضم أحمد حمدي ولكن رغبته في التواجد مع الجونة عطل انتقاله لنا ولم نصل لإتفاق وحصلنا على قيمة صفقة أفشة ماديا بدون دخول صفقات تبادلية".

واختتم بسيوني حديثه: "علاقتنا بالأهلي ممتازة وعلاقتي الشخصية بأمير توفيق علاقة صداقة قوية".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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