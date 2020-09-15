ميدو: مفيش مدرب محترم هيقبل التدخل في عمله

أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق أنه لا يوجد مدرب جدير بالاحترام يقبل التدخل في عمله من الإدارة.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "لا يوجد مدرب محترم يقبل أن يتم التدخل في عمله".
ووجه ميدو نصيحة إلى مجلس إدارة نادي الجونة قائلا: "أنصح إدارة الجونة بوضع الثقة في رضا شحاتة والتمديد له كمدير فني، المُدرب لما يحس بثقة الإدارة وإنه أصبح مُدرب أول مش مدرب مؤقت بتفرق معاه كتير".
وختم حديثه قائلا: "على الأندية أن تثق في مدربيها أكثر من ذلك".
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