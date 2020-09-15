الاتحاد السكندري عن إصابة أحمد فتحي لـ محمود رزق: النزيف لم يتوقف حتى الآن

أصيب محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى بنزيف فى الأنف، على إثر اصطدام قدم أحمد فتحى لاعب الأهلى به، وطرد الأخير بسبب ذلك، أثناء مباراة الفريقين التى أقيمت مساء أمس، على ستاد برج العرب في الإسكندرية، وانتهت بالتعادل السلبى .
وصرح مصدر مسؤول بنادى الاتحاد السكندري، أن نزيف الأنف لدى اللاعب، لم يتوقف حتى الآن.
وأضاف المصدر، أن مدافع الاتحاد السكندري سيجري جميع الفحوصات الطبية اللازمة خلال الساعات القادمة تحت إشراف عمرو الأشلم طبيب الفريق .
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد ٣٧ نقطة .
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