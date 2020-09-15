الارشيف / الرياضة

ليفربول يرفض رحيل محمد صلاح إلى برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يرفض رحيل محمد صلاح إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض رحيل الدولي المصري محمد صلاح إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى وجود اهتمام من قبل رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، بالتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول.

Advertisements

وبحسب تقارير صحفية، فإن نادي ليفربول أكد أنه لا توجد هناك مفاوضات من قبل برشلونة لضم صلاح.

وتابعت التقارير، أن صلاح مستمر مع ليفربول خلال الموسم الحالي، ولا توجد نية للاعب للرحيل عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير، أنه بعد الأزمة التي تواجدت في برشلونة بشأن رحيل ميسي عن الفريق، رشحت بعض الصحف محمد صلاح لتعاقد برشلونة معه تحسبًا لرحيل النجم الأرجنتيني، إلا أن الدولي المصري لم يهتم بالأمر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ليفربول يرفض رحيل محمد صلاح إلى برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا