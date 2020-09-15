الأهلي يعامل صالح جمعة معاملة العبيد.. مرتضى منصور: كهربا أصبح الفتى المدلل في الأهلي رغم تجاوزاته

أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استياءه من تعامل إدارة الأهلي مع صالح جمعة. وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "أحمد جمال"، على شاشة " الزمالك":"الأهلي يعامل صالح جمعة معاملة العبيد". وواصل:" وعلى النقيض يحصل كهربا على حقوقه وهو الفتى المدلل في النادي الأحمر، رغم تجاوزته وتعديه على مدير الكرة وزملائه، وسب رموز القلعة الحمراء".

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