مرتضى منصور يعلق على موعد مباراتي الزمالك أمام الحرس ‏وسموحة ‏

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار ‏اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، بإقامة مباراة الفريق ‏الأبيض أمام الحرس بالدوري الممتاز قبل مواجهة الرجاء المغربي بـ 5 ‏أيام.‏

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة " نادي الزمالك":" عمرو الجنايني يريد ‏أن يذهب الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى المغرب في نصف نهائي ‏دوري الأبطال والكونفدرالية، وكل لاعبيهم مصابين".‏

وواصل":البطولة ستُدون باسم مصر، سواء تُوج بها الزمالك أو الأهلي ‏في الأبطال، أو بيراميدز في الكونفدرالية، ولابد من أن نتكاتف".‏

وأكمل:" أزمتنا في مباراة الزمالك وسموحة في الكأس، أنها تم وضعها في ‏منتصف مباريات الدوري، إضافة إلى إقامتها في الإسماعيلية".‏