شيكابالا وعبد الشافي وجنش يزورون مؤمن زكريا

زار ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبد الشافي، مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في منزله أمس الإثنين.

وجاءت زيارة ثلاثي الزمالك لمؤمن زكريا؛ للاطمئنان على حالته الصحية، لا سيما في ظل علاقة الصداقة التي تجمع بينهم.

وتعرض مؤمن زكريا لمرض مزمن في الفترة الأخيرة، أبعده عن ممارسة لعبة كرة القدم طوال الفترة الماضية.

يذكر أن جنش حرص على ارتداء قميص يحمل صورة مؤمن زكريا، عقب انتهاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري، والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد، وذلك كنوع من أنواع الدعم له.