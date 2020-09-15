وأضاف أن ماني محبوب بشكل اكبر بين زملائه في الفريق بخلاف صلاح الذي يتمتع في قليل من الاحيان ببعض الأنانية في المباريات، ولا يمرر الكرة لزملائه.
واضاف ان صلاح كان مذهلا خلال مباراة الفريق امام ليدز، وظهر بشكل أكثر نضجا وقوه، ورغبه جامحه في اثبات ذاته .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نيفيل: صلاح أناني ويشبه رونالدو.. وهذا هو الفارق بينه وبين ماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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