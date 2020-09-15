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نيفيل: صلاح أناني ويشبه رونالدو.. وهذا هو الفارق بينه وبين ماني

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أكد جاري نيفل نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول سيصبح واحدا من أهم نجوم الكرة العالمية خلال الفترة المقبلة، متفوقا على ساديو ماني زميله في الفريق.
وأكد نيفل في تصريحات لـ سكاي سبورتس أن محمد صلاح قريب الشبه من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس حيث إن عقليتهما تفكر طوال الوقت في كيفية أن يصبح اللاعب الأفضل. 
وأضاف ان ساديو ماني لاعب رائع ويمتلك امكانيات مذهلة، ولكنه يفكر فقط في الملعب ان يقاتل من اجل الفوز، وان ينال حب واحترام زملائه في الفريق، ولكن صلاح يشغله فقط ان يصبح افضل، حتى عقب انتهاء المباريات، لا يكف عن التفكير .

وأضاف أن ماني محبوب بشكل اكبر بين زملائه في الفريق بخلاف صلاح الذي يتمتع في قليل من الاحيان ببعض الأنانية في المباريات، ولا يمرر الكرة لزملائه.

وأضاف أن الامر يذكره كثيرا بـ روني ورنالدو في الماضي حيث ان روني لاعب ممتاز، وامكانياته لا تقل مطلقا عن رونالدو، ولكن العقليه حسمت الامر لصالح رونالدو دائما. 

واضاف ان صلاح كان مذهلا خلال مباراة الفريق امام ليدز، وظهر بشكل أكثر نضجا وقوه، ورغبه جامحه في اثبات ذاته .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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