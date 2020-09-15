خرَّجته من السجن وبيهاجم لاعب الزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد هجومه على مصطفى محمد

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قام بالدفاع عن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، والترافع في قضيته، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وطالب مرتضى منصور، خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، أحمد بلال، بالهدوء، والكف عن الهجوم على مصطفى محمد، نجم فريق الزمالك .
وواصل: "ساندت أحمد بلال وأخرجته من السجن بعد الحكم عليه بـ 10 سنوات، وكان لاعبًا أساسيًا في الأهلي خلال ذلك الوقت".
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