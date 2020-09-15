تقام اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الختامية، وتحديد بطل الدوري عمومي سيدات لكرة اليد، موسم 2019 -2020.
ومن المقرر أن يواجه نادي الشمس، ضيفه الأهلى، في تمام الرابعة عصرا، فى مباراة تحديد بطل الدوري، حيث يتصدر الشمس جدول ترتيب المسابقة حتى الآن برصيد 37 نقطة يليه الأهلى برصيد 35 نقطة.
فيما سيواجه في نفس التوقيت سبورتنج نظيره المعادي على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ويحتل سبورتنج المركز الثالث برصيد 31 نقطة والمعادى المركز السادس برصيد 21 نقطة.
وتقام في نفس التوقيت مباراة سموحة وضيفه الطيران، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 26 نقطة والطيران فى المركز السابع برصيد 18 نقطة.
وفي تمام الساعة السادسة مساء يواجه الزمالك ضيفه الجزيرة، ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 22 نقطة والجزيرة المركز الثامن والأخير برصيد 18 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليوم.. ختام دوري عمومي سيدات كرة اليد وتحديد البطل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.